النفط يرتفع وسط توقعات بزيادة الطلب وشح المعروض

ارتفعت العقود الآجلة للنفط قليلا، اليوم الخميس، لتعوض خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة وسط توقعات بأن زيادة الطلب الصيني والمزيد من القيود على الصادرات الروسية ستبقي المعروض أقل من الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 85.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.69 دولار.

وضعفت السوق بفعل مخاوف حيال تدهور في الاقتصاد الأمريكي يلوح في الأفق بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن سعر الفائدة بحاجة إلى الارتفاع لأكثر من خمسة بالمئة للسيطرة على التضخم حتى بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في ديسمبر.