تعادل مثير بين فريق #موسم_الرياض و #باريس_سان_جيرمان

انتهى الشوط الأول لفريق موسم الرياض مع باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعادل بهدفين لمثليهما في كأس موسم الرياض.

بدأت المباراة سريعة من جانب باريس سان جيرمان والذي افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 3 عن طريق ليونيل ميسي بعد تمريرة رائعة من نيمار.

وفي الدقيقة السادسة أتيحت فرصة خطيرة لرونالدو بعدما تلقى تمريرة وانطلق نحو منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها نافاس.

وفي الدقيقة 16 أهدر نيمار هدفا محققا لباريس سان جيرمان بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء ونجح في استلام الكرة ثم سددها ولكن تصدى لها الحارس محمد العويس.وسجل كيليان مبابي هدفا لباريس سان جيرمان في الدقيقة 25 بعد تمريرة رائعة من ميسي إلا أنه تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 31 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لرونالدو بعد تدخل عنيف من الحارس نافاس في كرة عرضية.ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل ركلة الجزاء ببراعة، ليُدرك التعادل لفريق الهلال والنصر وتصبح النتيجة 1-1 في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 40 تلقى خوان بيرنات لاعب باريس سان جيرمان على البطاقة الحمراء بعد تدخل قوي على سالم الدوسري.

وعاد باريس سان جيرمان للتقدم مرة آخرى بعدما سجل المدافع ماركينيوس الهدف الثاني في الدقيقة 43، لتصبح النتيجة 2-1 للباريسيين.

وفي الدقيقة 45 أهدر كيليان مبابي هدفا محققا لباريس سان جيرمان بعدما تلقى تمريرة رائعة من ميسي على حدود منطقة الجزاء ولكن تعملق الحارس محمد العويس وتصدى للكرة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان بعدما لجأ لتقنية الفيديو عقب تدخل على نيمار داخل منطقة الجزاء.

وفشل نيمار في تسجيل ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة برعونة ليمسك بها الحارس محمد العويس وذلك في الدقيقة 48.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 51، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني له في المباراة، ليتعادل نجوم الهلال والنصر بنتيجة 2-2.