عمان يخطف تعادل من #العراق في نهائي #خليجي_25 واللجوء للأشواط الإضافية لحسم اللقب

خطف المنتخب العماني تعادل مثير من المنتخب العراقي في مباراة نهائي كأس الخليج "خليجي 25" بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي لنلجأ للأشواط الإضافية لحسم اللقب الحائر حتى الآن بين المنتخبين.

استطاع ابراهيم بايش وضع العراق في المقدمة مع الدقيقة 24 بعدما سدد تسديدة أرضية صعبة على الحارس مرت من بين الجميع داخل المنطقة لتسكن الشباك وتعلن أفضلية لأسود الرافدين بفارق هدف في شوط اللقاء الأول. ورغم محاولات المنتخب العماني للعودة إلا أن الشوط انتهى بهذا التقدم المستحق للمنتخب الذي كان لديه رغبة وتوجه أكثر للتسجيل.

وحافظ المنتخب العراقي على النتيجة في الشوط الثاني، بل وحاول تعزيز النتيجة مقابل محاولات أيضًا من الجانب العماني للتعديل، ولكنه كان شوط منحصر في منتصف الملعب، بتسيير رائع من المنتخب العراقي للقاء. حتى وصلنا للدقيقة 80 ليحتسب الحكم ركلة جزاء لليحيائي بعد عبور به مهارة عالية من اللاعب ليجبر درغام على عرقلته داخل المنطقة، ولكن فشل جميل في تسجيلها حيث تصدى لها جلال بكل سهولة.

ومع الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع احتسب الحكم قبل نهاية اللقاء ركلة جزاء جديدة لعمان بعد عرقلة لزهير في المنطقة، ليترجمها اليحيائي لهدف ويعادل النتيجة في اللحظة الأخيرة ويحي أمال عمان في اللقب، بعد اللجوء للأشواط الإضافية.