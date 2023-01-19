“الجبير” يبحث مع رئيس جمهورية كولومبيا آفاق التعاون المشترك بين البلدين

التقى الرئيس غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

وتفصيلاً، نقل الوزير "الجبير" خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس 2023".

وحضر اللقاء وزير خارجية جمهورية كولومبيا ألفارو ليفا دوران، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية كولومبيا ماريا سوزانا محمد.