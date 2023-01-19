مباراة الـ9 أهداف.. #باريس يتوج بكأس #موسم_الرياض في ليلة تألق #رونالدو و #ميسي

توج نادي باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض بعدما حقق الانتصار على نجوم الهلال والنصر بنتيجة 5-4 في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة باريس سان جيرمان ونجوم فريقي الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي.وشهدت المباراة الودية تواجد الثنائي ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي ضد غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الجديد.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من ليونيل ميسي وماركينيوس وراموس ومبابي وإيكيتيكي، بينما أحرز لنجوم الهلال والنصر كل من كريستيانو رونالدو "هدفين" وجانج هيون سو وتاليسكا.

ولعب الفريق الباريسي منقوصا منذ الدقيقة 40 بعدما حصل خوان بيرنات على البطاقة الحمراء.