بعد غياب 35 عام.. #العراق تستعيد #كأس_الخليج بعد التغلب على #عمان في نهائي خليجي 25

استطاع المنتخب العراقي بعد مباراة ماراثونية خطف فوز مثير وجنوني، على المنتخب العماني بعد التفوق في الأشواط الإضافية بثلاثية لهدفين في مواجهة النهائي من بطولة كأس الخليج "خليجي 25" ليستعيد أسوط الرافدين اللقب الغائب لـ32 عام.

شهد الشوط الأول تقدم عراقي عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 24 بعدما سدد كرة أرضية وجدت مكانها في المرمى لتترجم السيطرة العراقية على أحداث المباراة. ولكن مع نهاية الشوط الثاني استطاع عمان التعادل من علامة الجزاء بعدما أهدر الأولى قبلها بدقائق ليحيي اليحيائي أمال عمان في البطولة في الوقت الأصلي بتعادل قاتل، ونلجأ بذلك للأشواط الإضافية.

ومع دخولنا في الأشواط الإضافية بدى التعب ظاهرًا على المنتخبين بعد مشوار ماراثوني ليس فقط على مستوى النهائي ولكن في البطولة بشكل عام، ولكن خطف المنتخب العراقي التقدم مجددًا في الدقيقة 115 بركلة جزاء ترجمها أمجد العطواني ببراعة. قبل أن تعود عمان برأسية عمر في الدقيقة 120 بينما كان خالي من الرقابة داخل المنطقة لتستمر المواجهة النارية في إثارتها التي لا تنتهي.

واستمرارًا للجنون، خطف العراق في الدقيقة الاولى من الوقت بدل ضائع، ترجمة ركلة ثابتة إلى هدف ولا أروع عن طريق مناف، برأسية أشعلت مدرجات البصرة بالفرحة، وأكد الفار الهدف، ليحمي حلم الشعب العراقي الحاضر في المدرجات وشوارع البصرة، وينتهي بها اللقاء، بفوز مثير لأصحاب الأرض.

وبهذه المباراة المثيرة، استطاع العراق استعادة اللقب الغائب منذ 1988، وتحقيق رابع بطولة كأس الخليج في خزائنه بعد بطولة ماراثونية رائعة من أسود الرافدين استحقوا خلالها البطولة، وتحديدًا في النهائي قدموا أداء كان لابد أن يتوجهم أبطالًا للقب.