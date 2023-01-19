بحفلة أهداف.. #برشلونة يعبر لربع نهائي #كأس_الملك بعد خماسية في شباك سبتة

عبر برشلونة نظيره أتلتيكو سبتة على أرضه، ملعب ألفونسو موروبي، في المواجهة التي انتهت بفوز برشلونة بخماسية دون مقابل، ولقاء الدور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، في مشوار استعادة البطولة.

تمكن رافينها من تسجيل هدف أول رائع في الدقيقة 41، بعدما قام بركن الكرة على يمين الحارس لتعطي شكل جمالي للهدف بعد تمريرة من كيسيه، وينهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف، تقدمًا مستحق في الشوط الأول.

ومع دخول الشوط الثاني عزز ليفاندوفسكي التقدم في الدقيقة 50 بعدما استلم تمريرة كيسيه من مرة واحدة ليحرز الهدف الثاني، ومع الدقيقة 70 تمكن فاتي من ترك بصمته بعد مجهود ذاتي وعبور انهاه بهدف ثالث رائع.

وفي الدقيقة 77 استطاع كيسيه تتويج مجهوده طوال اللقاء، بعدما رد له رافينها الهدية فارسل له عرضية ترجمها كيسيه برأسية لهدف رابع، واستكمالًا لحفلة الأهداف، سجل ليفاندوفسكي في الدقيقة 90 ثاني أهدافه في اللقاء والخامس لبرشلونة، ليحسم التأهل لصالح البلوجرانا بعد عبور أتلتيكو سبتة في دور الـ16 لكأس الملك.