ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 86 دولاراً للبرميل

شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 48 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 86.64 دولار للبرميل، في حين زادت أسعار الخام الأميركي 54 سنتا إلى 80.87 دولار للبرميل، بزيادة 0.7%.

ويرى معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز"، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سينهي دورة التشديد النقدي بعد رفع قدره 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه التاليين لتحديد السياسة، ثم سيبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأرجح لبقية العام على الأقل.