بيانات رسمية: #المملكة أكبر مُصدر للنفط إلى الصين بـ87.5 مليون طن #عاجل

كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة، عن أن المملكة لازالت أكبر مصدر للنفط إلى الصين خلال العام الماضي 2022.

وأوضحت البيانات الرسمية التي أصدرتها الإدارة العامة للجمارك، أن المملكة صدرت للصين 87.5 مليون طن من النفط خلال العام الماضي، بما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، وهو ما يوازي مستوى عام 2021.

ومن المتوقع أن تظل السعودية مُصدّرا رئيسيا، للنفط الخام إلى الصين بعد زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض في ديسمبر، حيث أخبر قادة الخليج أن بكين ستعمل على شراء النفط باليوان بدلا من الدولار.

فيما بلغت واردات الصين من النفط الخام الروسي 86.25 مليون طن، بما يعادل 1.72 مليون برميل يوميا.