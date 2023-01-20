تبدأ الأحد.. “#الأرصاد”: حالة جوية جديدة تؤدي إلى ارتفاع #درجات_الحرارة وهطول #أمطار على هذه المناطق (#فيديو) #عاجل

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد" عقيل العقيل" إنه من المتوقع أن تشهد المملكة حالة مطرية جديدة يوم الأحد المقبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع "الإخبارية"، أنه من المتوقع هطول أمطار وارتفاع في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن المناطق المتأثرة بهذه الحالة هي :" الرياض- المنطقة الشرقية –القصيم"، والمتنزهات البرية في شمال شرق منطقتي الرياض والقصيم.

ولفت إلى أنه من المتوقع كذلك أن تصل هذه الحالة الجوية إلى عسير والباحة، وجازان والسواحل الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، وسوف تستمر هذه الحالة حتى يوم الخميس المقبل.