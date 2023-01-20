للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما.. ارتفاع نسبة التضخم في #اليابان  

ارتفع معدل التضخم في اليابان خلال شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاما.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يستثني الأطعمة الطازجة ارتفع بنسبة 4 في المئة الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وذلك نتيجة زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام، مشيرة إلى أن معدل التضخم في اليابان خلال عام 2022، ارتفع باستثناء الأطعمة الطازجة بنسبة 3ر2 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وكانت آخر مرة ارتفع فيها التضخم بهذه النسبة في عام 2014 عندما تم تطبيق زيادة في ضريبة الاستهلاك، وبخلاف ذلك، تمثل هذه النسبة أعلى زيادة منذ عام 1991 .