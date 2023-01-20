اعتقال لاعب #برشلونة السابق بعد مزاعم اعتداء جنسي

قال متحدث باسم شرطة كاتالونيا: إن داني ألفيس مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم اعتقل اليوم الجمعة بعد استجوابه بمركز للشرطة في برشلونة بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

وأوضح أن ألفيس، الذي نفى هذه المزاعم في وقت سابق، سيمثل أمام قاض في وقت لاحق اليوم.

وليس من الواضح إن كان ألفيس (39 عاما) سيبقى محتجزا لدى الشرطة بعد جلسة استماع.

وقالت صاحبة الدعوى للشرطة إن نجم برشلونة السابق لمسها أسفل ملابسها الداخلية دون رضاها في ملهى ليلي يوم 30 ديسمبر.

وكانت السيدة برفقة أصدقاء وأبلغت أفراد الأمن في الملهى بالواقعة ثم أبلغوا الشرطة.

ووصلت الشرطة إلى المكان للحصول على أقوال السيدة، وحررت شكوى رسمية بشأن الاعتداء الجنسي في الثاني من يناير.

وقال ألفيس في مقابلة مع محطة أنتينا 3 التلفزيونية في وقت سابق هذا الشهر إنه كان في الملهى برفقة أشخاص آخرين ونفى ارتكاب مثل هذا التصرف.

وأوضح لاعب بوماس المكسيكي حاليا "كنت أرقص وأقضي وقتا جيدا دون مضايقة أي شخص. لا أعرف هذه السيدة. كيف يمكنني فعل هذا لامرأة؟ (بالطبع) لا".

ولعب ألفيس بصفوف برشلونة في الفترة من 2008-2016 ثم عاد للنادي الإسباني بموسم 2021-2022 قبل الانتقال للمكسيك.