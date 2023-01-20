الحرب_الروسية_الأوكرانية.. #الكرملين: الدبابات الغربية لن تغير مسار المعارك

قال الكرملين: إن إرسال الدبابات الغربية القتالية إلى أوكرانيا، لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها في الحرب.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة قوله: "لا يجب أن يبالغ المرء في أهمية عمليات الإرسال هذه فيما يتعلق بقدرتها على صنع فارق".

وأشار إلى مشكلات في ضمان إمدادات الذخيرة وصيانة الدبابات، من بين أمور أخرى، موضحًا أن ذلك يشكل مشكلات إضافية لاوكرانيا، لكنه لا يغير تقدم الجانب الروسي في تحقيق أهدافه، وانتقد عمليات إرسال الأسلحة المخطط لها باعتبارها تصعيدا للصراع.

وتعد الدبابات، ومن بينها دبابات ليوبارد 2 الألمانية، مطلبا رئيسيا من كييف يدرسه مسؤولو الدفاع في حلف شمال الأطلسي "ناتو" في محادثات اليوم الجمعة في قاعدة جوية أمريكية في رامشتاين بألمانيا.

كان المستشار الألماني أولاف شولتس قد صرح في محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ألمانيا لن ترسل الدبابات إلى أوكرانيا، إلا إذا أتاحت أمريكا بدورها دبابات أبرامز القتالية الرئيسية لأوكرانيا، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج".