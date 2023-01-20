في أول بيع للسندات.. #صندوق_أوبك للتنمية يجمع مليار دولار

جمع صندوق أوبك للتنمية الدولية، وهو مؤسسة تنموية أنشأتها حكومات الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول قبل ما يقرب من 50 عاما، مليار دولار من بيع أولى سندات له على الإطلاق.

وأجل السندات ثلاث سنوات بفائدة 4.5 بالمئة ومن المقرر تصنيفها أيضا على أنها سندات "تنمية مستدامة"، وتخصص أموالها لصالح الأمن الغذائي والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والتوظيف ومشاريع الطاقة المتجددة.

ويتزايد إقبال المستثمرين على هذه الفئة من السندات الذين يتطلعون إلى الاستثمار في أدوات ذات منافع أكبر بيئيا واجتماعيا.

وقالت مديرة التمويل في صندوق أوبك مارتين ميلز يانسن: إن بنوكا مركزية من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا ومؤسسات "رسمية" أخرى، منها مؤسسات أمريكية، تمثل 62 بالمئة من مشتري السندات.

وشكلت البنوك 19 بالمئة، فيما مثلت شركات إدارة أصول وصناديق تأمين ومعاشات النسبة الباقية تقريبا، بينما من الناحية الجغرافية، كان 52 بالمئة من المشترين من مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و27 بالمئة من آسيا والمحيط الهادي و21 بالمئة من أمريكا الشمالية.

وأضافت أن صندوق أوبك يخطط الآن لإصدار سندات مقومة بالدولار كل عام لبناء ما يسميه المصرفيون "منحنى"، وهو أداة تساعد في قياس تكاليف الاقتراض.

وبينت أن الصندوق قد يبرم صفقات تنطوي على فرص جيدة إلى جانب صفقات في أسواق أصغر وربما بعملات أخرى. وقالت "جمال إجراء المعاملات هناك هو أن لديك شيئا يمكنك البناء عليه".