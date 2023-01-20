ضبط 6 مخالفين لـ #نظام_البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطنان، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسيتين المصرية والهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.