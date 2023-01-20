أمطار_رعدية على مناطق #المملكة حتى نهاية الأسبوع #عاجل

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول امطار رعدية على معظم مناطق المملكة، من الأحد 22 يناير، إلى الخميس 26 يناير.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة تشمل الرياض "المجمعة - الزلفي - الغاط - شقراء - رماح - الدوادمي - القويعية"، والشرقية "الجبيل - حفر الباطن - الخفجي - النعيرية - قرية العليا.

كما تشمل القصيم "بريدة - عنيزة - الرس، ومعظم محافظات المنطقة"، وحائل "حائل - بقعاء - الغزالة - الشنان، ومعظم المحافظات"، إضافةً إلى روضة التنهات، والصمان، وصحراء الدهناء.

وبين المركز أن المناطق المتأثرة تشمل كذلك مكة المكرمة "الليث - القنفذة - العرضيات"، وعسير "أبها - خميس مشيط - النماص - بلقرن - المجاردة - محايل - بارق - تنومة - البرك - بيش - صبيا - فيفا - الخوبة - العارضة - الدائر - الشقيق".