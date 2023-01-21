طقس السبت.. #الأرصاد تتوقع: سماء غائمة وسحب ممطرة ورياح على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وحائل، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية والرياض، وطقس مستقر على باقي معظم مناطق المملكة بوجه عام.

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى ثلاثة أمتار على مضيق باب المندب, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا إلى شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج