حساب_المواطن يوضح تاثير البدلات غير الثابتة بالراتب على الدعم #عاجل

رد برنامج حساب المواطن علي استفسار يتسأل فيه احد المستفيدين عن تأثير البدلات غير الثابتة بالراتب على الدعم، حيث يعمل البرنامج دائمًا على افادة المستفيدين بكافة المعلومات التي من شأنها ان تساعدهم على الحصول على الدعم بدون ادني عوائق

هل تؤثر البدلات غير الثابتة بالراتب على الدعم؟

ودعا حساب المواطن المستفيدين بضرورة الإفصاح عن البدلات غير الثابتة بالراتب وذلك حتي لا يؤدي عدم الإفصاح علي إيقاف صرف الدعم، حيث أكد البرنامج علي انه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات، ولذلك اوضح خطوات الإفصاح عن الدخل كما يلي :

اولًا قم بالتوجه إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهويّة وكلمة السر.

ثم قم بالضغـط علـى تفاصيل الطلب

ثم قم بتحديد الحالة الوظيفية.

ثم قم بتحديـد نـوع الدخـل.

ثم قم بتحديـد مصـدر الدخـل.

ثم قم بتحديد المبلغ الشهرى من الدخل.

ثم قم بإضافـة ثم حفـظ.

انواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها

الراتب الوظيفي سواء كان من القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يُدخل المتقدم الراتب الإجمالي بالإضافة إلى البدلات.

المعاش التقاعدي.

الأنشطة التجارية.

بالإضافة الي مصادر الدخل الأخرى ،كمخصص ساند، ومكافآت الطلاب، وعوائد الاستثمارات المالية، ومخصص حافز، وعوائد الأصول العقارية، والعوائد من المشاريع والأعمال الحرة.

تحديث البيانات

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن

ثم قم بالضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

ثم قم بإختيار ” تحديث”

ثم قم بتحديد البيانات المراد تحديثها.

ثم قم بالضغط على تحديث البيانات المحددة.

ثم قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

قم بالتأكد من صحة البيانات المدخلة.

وبالأخير قم بالضغط علي حفظ.