الأخبار الإقتصادية

ارتفاع #سعر_الذهب في #السعودية اليوم السبت

متابعات الوئام
21 يناير 2023 · < 1 minute
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ارتفع سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، بشكل طفيف في الأسواق المحلية، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم.

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في السعودية، على النحو التالي:

• سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 232.21 ريال سعودي، أي حوالي 61.92 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 212.86 ريال سعودي، أي حوالي 56.76 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 203.18 ريال سعودي، أي حوالي 54.18 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 174.16 ريال سعودي، أي حوالي 46.44 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 135.46 ريال سعودي، أي حوالي 36.12 دولار أمريكي.

• سعر أونصة الذهب

– سجل سعر أونصة الذهب بيع حوالي 7,222.50 ريال سعودي، أي حوالي 1,926.00 دولار أمريكي.

– سجل سعر أونصة الذهب شراء حوالي 7,226.25 ريال سعودي، أي حوالي 1,927.00 دولار أمريكي.