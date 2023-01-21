ارتفاع #سعر_الذهب في #السعودية اليوم السبت

ارتفع سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، بشكل طفيف في الأسواق المحلية، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم.

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في السعودية، على النحو التالي:

• سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 232.21 ريال سعودي، أي حوالي 61.92 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 212.86 ريال سعودي، أي حوالي 56.76 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 203.18 ريال سعودي، أي حوالي 54.18 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 174.16 ريال سعودي، أي حوالي 46.44 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 135.46 ريال سعودي، أي حوالي 36.12 دولار أمريكي.

• سعر أونصة الذهب

– سجل سعر أونصة الذهب بيع حوالي 7,222.50 ريال سعودي، أي حوالي 1,926.00 دولار أمريكي.

– سجل سعر أونصة الذهب شراء حوالي 7,226.25 ريال سعودي، أي حوالي 1,927.00 دولار أمريكي.