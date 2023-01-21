«منظمة إجرامية دولية».. مؤسس #فاغنر يسخر من #واشنطن

علّق مؤسس منظمة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية، يفغيني بريغوجين، على تصريحات البيت الأبيض حول نيته تصنيف المجموعة على أنها «منظمة إجرامية دولية».

وقال «بريغوجين» متهكما، بحسبما نشره مكتبه الصحفي في «تيلغرام»: «وأخيرا، أصبحت فاغنر والأمريكيين بمثابة الزملاء. ومن الآن فصاعدا، يمكن تسمية علاقتنا التعاونية بـ(تفكيك الجرائم العشائرية)».

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة قررت تصنيف «فاغنر» كمنظمة إجرامية عابرة للحدود وفرض عقوبات جديدة عليها، في الأسبوع المقبل.