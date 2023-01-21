مصري يتلف رادار سرعة على طريق رئيسي: “تسبب لي في عدة غرامات”

ألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص أتلف رادار سرعة مرورى على الطريق الدائرى بمحافظة القليوبية، ثم محاولة سرقته.

ورصدت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية إتلاف شخص رادار سرعة مثبت على جانب الطريق الدائرى، فى إطار محاولة سرقته.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن إلقاء القبض عليه.

وقال المتهم في اعترافاته أمام الشرطة، إنه أتلف الرادار لأنه تسبب في تطبيق عدة غرامات على سيارته أثناء مروره على الطريق، ولم يكن يعلم أن هناك كاميرات تصوره.