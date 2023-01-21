اتهام #تشيلسي بالتحايل على قوانين اللعب المالى النظيف فى #الدوري_الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية أنه تم اتهام تشيلسي الإنجليزى باستخدام عقود طويلة الأجل للتحايل على قواعد اللعب المالى النظيف فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يُسمح للأندية فقط بمنح اللاعبين عقودًا تصل إلى 5 سنوات، لكن تشيلسي تعاقد مع اللاعبين فى صفقات أطول بكثير هذا الموسم.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن تشيلسي تعاقد مع الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك لمدة 8 سنوات ونصف العام، والمدافع الفرنسي بينوا بادياشيل لـ6 أعوام ونصف هذا الشهر، بعد وصول ويسلي فوفانا ومارك كوكوريلا فى صفقات مدتها 7 و6 سنوات على التوالي في الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي تحايل على قيود الفيفا من خلال تسجيل السنوات الإضافية في عقد كل لاعب كخيار تمديد من قبل النادى، لكن بعض منافسيهم في الدوري الإنجليزي الممتاز مقتنعون بأن هذه حيلة فى الحقيقة للتحايل حول قواعد اللعب المالي النظيف.

وأوضحت الصحيفة أن صفقة مودريك وسعرها 88 مليون جنيه إسترليني ستكلف تشيلسي 10 ملايين جنيه إسترليني فقط سنويًا، عندما يقدم النادي حساباته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يتعلق باللعب المالي النظيف فى نهاية الموسم.