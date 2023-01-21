حملة توكيلات لولي عهد #إيران السابق رضا بهلوي: “نفوضك لاسترجاع الوطن”

انطلقت حملة على نطاق واسع في إيران لمنح توكيلات لولي العهد السابق، رضا بهلوي الثاني، تسمح له بـ"إجراء مشاورات دولية محتملة بشأن إيران".

ودشن عدد من أنصار "بهلوي" حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار: "نوكلك لتسترجع الوطن".

وانضم إلى الحملة عدد كبير من المشاهير في إيران، بينهم الصحفي سعيد حافظي، والمطرب داريوش إقبالي، والملحن حسن شماعي زاده، ونجم كرة القدم السابق علي كريمي، والفنانون حميد فرخ نجاد وبرستو صالحي وروناك يونسي

كما أعرب منوتشهر بختياري، والد بويا بختياري، أحد قتلى احتجاجات نوفمبر 2019، بالإضافة إلى عدد من السجناء السياسيين، عن تضامنهم مع هذه الحملة.

وقال ولي العهد السابق، وهو نجل آخر شاه في إيران، محمد رضا بهلوي، الذي سقط بعد ثورة 1979، في مقابلة على قناة "من و تو" التي تبث من لندن، الإثنين الماضي، إن "هناك إمكانية للتفاوض مع شخصيات سياسية لتقديم برنامج أو مشروع بخصوص إيران".

وأضاف: "إذا تقرر غدًا أن نجري مشاورات على الساحة الدولية نيابة عن مواطنينا، فمن الضروري أن نظهر أن ذلك يتم بدعم وتمثيل من قبل المعتقلين السياسيين والنشطاء المدنيين والتيارات الفكرية والسياسية في داخل البلاد".