“الفضائيون قادمون”.. سحابة غريبة فوق تركيا تثير الرعب (فيديو)

أثارت سحابة حمراء ضخمة تشبه الجسم الغريب، ظهرت في سماء إحدى المدن التركية، رعباً بين السكان وسيلاً من التساؤلات حولها.

وظهر المشهد الغريب فوق مدينة بورصة بشمال غرب تركيا، يوم الخميس 19 يناير الجاري.

وتم تصنيف السحابة على أنها عدسية، لكنها بدت أشبه بشيء غريب قادم من كوكب آخر، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات مذهلة للسحابة، التي ظهرت باللون الأحمر الفاتح، مع دائرة خارجية ودائرة داخلية، تفصل بينهما حلقات داكنة.

وانهالت التعليقات على موقع "تويتر". وكتب مغرد: "يبدو الأمر كأن كائناً فضائياً على وشك الهبوط من تلك البوابة".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن السحابة شبه الدائرية ظهرت لأول مرة عند شروق الشمس، واحتفظت بشكلها الغريب لمدة ساعة تقريبا، قبل أن تبدأ بالاختفاء.

Bizarre UFO-like cloud hovers over Turkey

A massive lenticular cloud resembling a UFO was spotted over the city of Bursa in Turkey on Thursday, surprising citizens who captured the rare phenomenon on their phones.#UFOs #turkifsa #ufologia https://t.co/dQ2qfQOlbf pic.twitter.com/KpH302dVyq

— SANTINO (@MichaelSCollura) January 21, 2023