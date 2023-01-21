فتاة سعودية تقتحم مجال صيد الأسماك: “دخلي اليومي 450 ريال” (فيديو) #عاجل

نجحت الفتاة أنوار سهيل من مكة المكرمة في تحويل حبها لصيد الأسماك من هواية إلى مهنة.

وقالت "أنوار" في مقابلة مع قناة "الإخبارية"، اليوم، إن دخلها اليومي يتراوح بين 400 لـ450 ريال في اليوم، لكن ذلك يتحدد وفقاً لمجموعة من العوامل، من بينها المد والجزر.

وأضافت: "ممكن استمر لمدة شهر كامل دون أن أصطاد شيئاً، وممكن أن يتوافر لك رزق وفير في يوم ما".