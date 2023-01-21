ميسي يستغل اسم #كريستيانو_رونالدو لكسر رقم قياسى

كشفت تقارير صحفية أن ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، استغل مقابلته مع كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودى، فى موسم الرياض، للبحث عن إنجاز قياسي.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن سان جيرمان عرض قمصان لاعبى الفريق للبيع فى مزاد علني، والتى ارتداها اللاعبون فى موسم الرياض.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن مباراة سان جيرمان أمام نجوم النصر والهلال حظيت بشعبية كبيرة، خاصة أنها قد تكون المبارزة الأخيرة بين ميسي ورونالدو.

وأوضحت أن الرقم المبدئي لعرض القمصان للبيع فى المزاد يكون 89 يورو، لكن قميص ميسي وصل سعره حتى الآن إلى 25 ألف يورو.

وأشارت إلى أن المزاد مستمر لمدة أسبوع، ما يعنى إمكانية كسر قميص ميسي فى مواجهته مع رونالدو للرقم القياسى كأغلى قميص فى تاريخ البرغوث.

وكشفت الصحيفة، أن الرقم القياسي يبلغ 47 ألف دولار، سبق أن دفعهم مشجع صيني للحصول على قميص سابق لليونيل ميسي.