“قد تحتاج لزراعة قرنية”.. استشاري عيون يحذر من تأثيرات كارثية للعدسات اللاصقة (فيديو) #عاجل

حذر استشاري جراحة العيون، الدكتور حسن الكويكبي، من تأثيرات كارثية جراء استخدام عدسات العيون بشكل خاطيء.

وأوضح "الكويكبي" خلال استضافته في برنامج "120 دقيقة" على قناة "الإخبارية"، أن استخدام عدسات العيون لمرات عديدة، والسباحة أو النوم بها، قد يسبب جراثيم لا يمكن التخلص منها، وتلزم المريض بالمكوث في المستشفى لأشهر.

وأضاف أن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات الصعبة، من بينها اللجوء إلى تبديل أو زراعة القرنية للتخلص من هذه الجراثيم.