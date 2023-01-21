صالح_الصقري يدلي بتصريحات صادمة ضد لاعبي #الاتحاد بسبب المنشطات

خرج اللاعب صالح الصقري لاعب و نجم فريق الاتحاد السابق، بتصريحات صادمة ضد بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

حيث ألمح عبر تصريحات تليفزيونية الى هروب بعض لاعبي الفريق في فترات كبيرة من فحص المنشطات.

تصريحات صالح الصقري كانت من خلال لقاء تليفزيوني لبرنامج مع عزيز عبر قناة SSC NEWS.

حيث تحدث أن البعض من زملائه السابقين في فريق اتحاد جدة السعودي كانوا يدعون الإصابة خلال التدريبات.

وأن ادعاء الإصابة كان عقب علمهم بانه تم اختيارهم من أجل الخضوع الى اختبار المنشطات، حيث أشار الى أنهم كانوا يهربون من الفحص من خلال ادعاء الاصابة.