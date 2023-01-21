التعادل السلبي يحسم مباراة #ليفربول و #تشيلسي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ليفربول ضد تشيلسي والتي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بمشاركة الدولي المصري محمد صلاح المُحترف بصفوف الريدز، والذي لم ينجح في التسجيل أو الصناعة خلال لقاء اليوم.

ليفربول رفع رصيده إلى النقطة 29 في المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 29 في المركز العاشر في جدول الترتيب الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة، وسط خطورة أكبر لفريق تشيلسي الذي سجل هدفا ولكن تم إلغائه بداعي التسلل، فيما اعتمد ليفربول على سرعات صلاح وكودي جاكبو في الأمام وسط دفاع قوي من البلوز خلال الشوط الأول.

سيطر تشيلسي على الكرة مع بداية اللقاء، وحاول لويس هال أن يسجل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ولكن الكرة تمر خارج المرمى.

واستطاع كاي هافرتز أن يسجل الهدف الأول لصالح تشيلسي لكن الحكم يلغيه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وحاول ليفربول الاعتماد على تمريرات صلاح المتقنة لكودي جاكبو، والذي سدد الكرة لكن أعلى العارضة، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 32، أنقذ أليسون حارس ليفربول هدفا محققا، بعدما تم إرسال الكرة لداخل منطقة الجزاء وقابلها بينوا بادياشيلي برأسية من على القائم الثاني وتصدى لها أليسون ببراعة ثم شتتها الدفاع.

وفي الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط الأول، كان هناك ركلة ركنية لتشيلسي تم تنفيذها ولكن أليسون ببراعة سيطر على الكرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني، حاول ليفربول أن يسجل عن طريق تسديدة من نابي كيتا من داخل منطقة الجزاء لكن لم تمر الكرة إلى المرمى، قبل أن يحول كودي جاكبو الكرة برأسية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ووصلت الكرة إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن تصطدم الكرة في مدافعي تشيلسي وتعلو العارضة ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول مودريك التسجيل لصالح تشيلسي بعدما راوغ أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

ووصلت الكرة إلى داروين نونيز الذي سدد الكرة قوية ولكن تصدى لها حارس تشيلسي كيبا بثبات وقوة، وفي الدقائق الأخيرة تبادل الفريقان السيطرة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.