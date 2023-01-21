عادل الجبير: #نيوم و #ذا_لاين حقيقة.. وتنفيذهما جاري حالياً

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ السعودي، عادل الجبير، مشروعي "نيوم" و "ذا لاين" بأنهما "مشروعات حقيقية"، مشيرا إلى أن أعمال البناء فيهما جارية بينما هو يتحدث.

وقال "الجبير" في كلمته خلال إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، إن "مدينة نيوم وذا لاين حقيقة، وهما من المشاريع التحولية التي لم ير مثلها العالم، وستغير بشكل جذري وثوري الطريقة التي يرى فيها الناس المدن والتخطيط العمراني".

وشدد على أن هذين المشروعين أفكار خارج الصندوق لم يسبق تجربتها من قبل، وقابلان للتطبيق من الناحية الاقتصادية.

وأضاف: "بالطبع هما كذلك وإلا لما كنا أخذناهما على محمل الجد، نحن لا نعرف أننا ساذجون نحن معروفون بكوننا عقلاء ونفكر للأمد البعيد، وهذا مشروع طويل الأمد وهو مشروع طموح للغاية وتحولي، ليس فقط للمملكة العربية السعودية، بل للحياة الحضرية بشكل عام".