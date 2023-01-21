كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن استقالة مرتقبة لكبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين.

يأتي ذلك على خلفية أزمة وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية.

وطلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، الحصول على سجلات زوار منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه ومرآب سياراته.

وقال كومر، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، في رسالة إلى كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلين: إنه من دون قائمة بالأفراد الذين زاروا مقر إقامته، لن يعرف الأمريكيون مطلقا من أمكنه الوصول إلى هذه الوثائق شديدة الحساسية.