أبرزها تساقط الشعر.. استشاري يوضح أعراض نقص “#الزنك” في الجسم

أوضح استشاري الباطنة والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي 4 أعراض لنقص الزنك في الجسم.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن الزنك يعد من المعادن الهامة للجسم وأعراض نقصه متعددة، منها:

تساقط الشعر الضعف الجنسي جفاف وتقشر الجلد ضعف حاسة التذوق

ويساعد الزنك، وهو عنصر غذائي موجود في جميع أنحاء الجسم، الجهاز المناعي ووظيفة الأيض.

كما أن الزنك مهم أيضًا لالتئام الجروح ولحاستي التذوق والشم، ومن خلال اتباع نظام غذائي متنوع، عادةً ما يحصل الجسم على ما يكفي من الزنك.

و تشمل المصادر الغذائية التي تحتوي على الزنك الدجاج واللحوم الحمراء وحبوب الإفطار المدعمة.