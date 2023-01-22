محلل #طقس: اليوم بداية الحالة المطرية الجديدة على #المملكة.. وأجواء باردة على معظم المناطق #عاجل

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن تفاصيل الحالة الممطرة الـ11 على المملكة اليوم الأحد، والمناطق المتأثرة بها.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"متوقع اليوم أجواء باردة فجراً على معظم المملكة، ومعتدلة على سواحل الغربية من معتدلة لتميل البرودة نهاراً على المملكة حارة على عموم الغربية".

وتابع: "بداية الحالة الممطرة على أجزاء من الوسطى بأمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية (رفحاء)، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة المدينة.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف والحدود الشمالية.