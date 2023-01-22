بـ4 مئوية.. #طريف تُسجل أدنى درجة حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الأحد الموافق 22 يناير.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر"، أن طريف سجلت أدنى درجة حرارة بـ4 مئوية.

وأبان المركز أن جدة ومكة المكرمة سجلتا أعلى درجة حرارة بـ32 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية (رفحاء).

كما توقع مركز الأرصاد وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة المدينة.