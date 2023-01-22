الأرصاد تنبه أهالى #عسير و #الباحة: أمطار رعدية ورياح حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

أمطار ورياح

كما نبّه المركز من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على مدينة الباحة, ومحافظة المندق, والقرى, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة مساءً.

تدني الرؤية

ونبه المركز من تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الطائف وأضم وميسان.

بيّن المركز أنَّ الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 6 مساءً.