تجمع بين الخضار والفاكهة وتُباع بـ80 ريال.. سر الطماطم الأعلى سعراً في #السعودية (فيديو) #عاجل

نشرت قناة "الإخبارية" تقريراً مصوراً عن طماطم "الرامسي"، التي تزرع في أرض "العوامية" بمحافظة القطيف، وتتميز بشكل مختلف وطعم يجمع بين الفواكه والخضار، وتعد الأعلى سعراً في المملكة، وذلك بقيمة تتجاوز 80 ريال للصندوق الواحد.

وقال بائع لهذا النوع من الطماطم خلال التقرير المصور عن الأسعار: " تختلف وفقاً لجودة الطماطم، وتتراوح بين 80 و70 و50، وهناك أنواع تأثرت بالأمطار نبيعها بـ35".

وأضاف: "ما يميز طماطم الرامسي هو الأرض التي تُزرع بها، فهي تُزرع في أرض ساحلية، ما يعطيك نسبة ملوحة زيادة".

وتعد طماطم "الرامسي" المحصول الموسمي الأشهر في محافظة القطيف، وينتظره محبوه من العام للآخر من أجل الاستمتاع بطعمه الفريد. وقال مشتري واصفاً إياه: "الرامسي أحلى منه ما فيه.. هذا وقته الحين".

أما العم عبد الله الربح، أحد أشهر مزارعي "العوامية"، فأشار إلى تأثير الأمطار الشديدة على شكل وتفاصيل محصول طماطم "الرامسي" هذا العام، مشيراً إلى وجود إقبال كبير على شراء هذا النوع، سواء من الظهران أوالخبر أو حتى الرياض.