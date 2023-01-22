انخفاض كثافة استهلاك الطاقة في #المملكة بنسبة 3 %.. وإجمالي الوفر يصل إلى 425 ألف برميل يوميا

أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض إجمالي كثافة استهلاك الطاقة لتصل إلى 639 برميل نفط مكافئ لكل مليون ريال وبنسبة 3 % مقارنة بالعام 2020 والتي بلغت 657 برميل نفط مكافئ لكل مليون ريال.

وتعني الهيئة بكفاءة الطاقة أنها كمية الطاقة المطلوبة في إنتاج أو تشغيل المكون الطاقي لتقديم مستوى معين من الخدمة بكميات مخفضة من مدخلات الطاقة.

بينما يعني مصطلح "كثافة استهلاك الطاقة"، كمية استهلاك الطاقة الأولية مقابل الناتج المحلي ويقاس بوحدة برميل نفط مكافئ لكل مليون ريال.

وحسب البيانات بلغت كثافة الطاقة في قطاع الصناعة 298 برميل نفط مكافئ لكل مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 4.8 %، فيما شهدت كثافة الطاقة في قطاع النقل ارتفاعا بنسبة 1.7 %.

وارتفع إجمالي الوفر في الطاقة الأولية من مبادرات كفاءة الطاقة بنسبة 19 % عما كان عليه في العام 2020، ليصل إلى 425 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.

ويعني الوفر في الطاقة الأولية الوفر المباشر الناتج عن مبادرات تحسين كفاءة الطاقة.

وبلغ الوفر من قطاع المباني 340 ألف برميل نفط مكافئ يوميا فيما بلغ الوفر من قطاع النقل 48 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، وأخيرا بلغ الوفر من قطاع الصناعة 37 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.

وارتفع عدد المشتركين في قطاع المباني إلى 10.38 مليون مشترك منهم 8.42 مليون مشترك في القطاع السكني و1.68 مليون مشترك في القطاع التجاري و285.4 ألف مشترك في القطاع الحكومي.

وارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني الذي يتضمن القطاع السكني والتجاري والحكومي، في العام 2021، ليصل إلى 226 تيرا واط ساعة، وبلغ معدل استهلاك الطاقة الكهربائية 21.78 ميجا واط ساعة لكل مشترك، بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 1.42 % مقارنة بعام 2020.