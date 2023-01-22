تنبيه من أمانة #العاصمة_المقدسة للمواطنين الراغبين في تأجير منازلهم للحجاج

تواصل لجنة إسكان الحجاج في العاصمة المقدسة، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم.

ودعت اللجنة كافة أصحاب المنازل المعدة لإسكان الحجاج إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة، لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن استقبال الطلبات مستمر خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن هناك عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني لإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة، ويمكن للمواطنين مراجعتها والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم البدء في إصدار تصاريحهم.

وأهابت الأمانة بجميع أصحاب المباني الراغبين في تأجيرها، بتطبيق الاشتراطات، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.