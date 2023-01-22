فتح باب المنافسة على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للدراسات والبحوث

أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج، فتح باب المنافسة في جائزة المكتب للدراسات والبحوث للدورة المالية 2023/2024م (1444 – 1445هـ)، حسبما أعلن الدكتور عبدالرحمن العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

وقال: إن برنامج الجائزة يأتي في إطار اهتمام المكتب بتشجيع البحث العلمي التربوي في الدول الأعضاء، ودعم الباحثين ورعاية المبدعين منهم وحفزهم على مزيد من الإنتاج البحثي الرصين المتميز، الذي يخدم قضايا التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية اليمنية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر).

وأضاف أن الجائزة في هذه الدورة تم تطويرها ليتمكن عدد أكبر من الباحثين من المنافسة فيها، حيث تم اتباع أسلوب أكثر شمولية في تحديد موضوعاتها؛ لتكون ضمن محاور عامة، وهو ما يتيح نطاقًا بحثيًا أوسع أمام الجميع. وأضاف معالي د. العاصمي أن المحور الأول ركّز على "التعليم والتقنية" والمحور الثاني اهتم بـ "الهوية والتعليم". كما أوضح معاليه أنهُ قد تم اختيار موضوعات الجائزة وتحديدها في ضوء الاهتمامات الملحَّة على الساحة التربوية التي استشعرها المكتب بالتعاون مع لجنة الجائزة. وأوضح الدكتور العاصمي أن التقدم للجائزة - التي تبلغ قيمتها المالية مئتي ألف ريال سعودي – سيستمر حتى موعد أقصاه 30 مارس 2024م ترفع، طلبات الأعمال المقدمة للجائزة، عبر موقعها الإلكتروني (rp.abegs.org).

واختتم تصريحه بالتعبير عن أمنياته بأن يبادر الباحثون بالمشاركة لنيل هذه الجائزة، والإسهام في إثرائها ببحوثهم ودراساتهم، التي تمثل دعمًا مهمًا لاستمرار الجائزة في تحقيق أهدافها العلمية، ودورها في تنشيط حركة البحث التربوي وتعزيز الرسالة التعليمية والثقافية.