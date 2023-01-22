الصومال.. سماع دوي انفجار قرب مكتب رئيس بلدية العاصمة مقديشو

قالت شاهدة: إن دوي انفجار سُمع قرب مكتب رئيس البلدية في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد وأعقبه إطلاق نار.

وقال فرح عبد الله، التي تعمل في مكتب رئيس البلدية: "كنا في المكتب عندما سمعنا دوي انفجار هائل، هربنا وأعقب هذا إطلاق نار"، ولم تتضح بعد الجهة التي تقف وراء الانفجار.

وتشن حركة الشباب الصومالية المتشددة هجمات متكررة بالقنابل والأسلحة النارية على أهداف في مقديشو وفي أنحاء البلاد.

وتخوض الحركة قتالا ضد الحكومة المركزية في الصومال منذ 2006 وتسعى للإطاحة بها، ومن ثم حكم البلاد وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.