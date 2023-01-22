إبراهيموفيتش يدرس اعتزال كرة القدم بعد إصابته مع #ميلان

يدرس النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد إصابته الأخيرة مع الروسونيري.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد أجري جراحة في الركبة اليسري مايو الماضي، ولم يتعاف منها حتى هذه اللحظة.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن النجم السويدي إبرا لم يتعاف بشكل كامل من جراحة الركبة التى أجراها فى شهر مايو الماضي، والتى أدت لغيابه لما يقرب من 8 أشهر.

وأضافت الصحيفة، أن عودة إبراهيموفيتش للملاعب مع ميلان الإيطالي لم تتحدد بعد، وهناك غموض حول موعد ظهور النجم السويدي من جديد مع الروسونيري.

وأكدت الصحيفة أن هناك صعوبة كبيرة حول لحاق زلاتان إبراهيموفيتش بمباراتى ميلان أمام توتنهام فى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 15 فبراير المقبل.