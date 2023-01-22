تعرف على المواعيد والأماكن.. وحدات متنقلة لتقديم خدمات الأحوال المدنية في #مكة و #حائل

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 6 مواقع بمنطقتي مكة المكرمة وحائل، ضمن مبادرة " نأتي إليك"، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة تقديم خدماتها للرجال في مركز قيا، اليوم، ثم في مركز أبو راكة، غداً الإثنين، لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الخدمة للرجال في محافظة المويه، اليوم، لمدة 48 ساعة، ثم للنساء لمدة 3 أيام،بدءًا من بعد غد الثلاثاء، وصولاً إلى يوم الخميس، في مقر الخطوط العربية السعودية بمدينة جده، لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة حائل خدماتها يوم الثلاثاء للرجال، في مركز التنمية الاجتماعية بمدينة حائل، ويوم الأربعاء للنساء، فيما تقدم الخدمة للرجال في ثانوية محافظة الشنان، وذلك لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وإصدار بدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.