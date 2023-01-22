مدير #الأمن_العام: تزويد الدوريات الأمنية بأنظمة تكشف المطلوبين خلال سيرها في الشارع (فيديو) #عاجل

كشف مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، عن تطور مهم في آلية عمل الدوريات الأمنية خلال الفترة المقبلة، بحيث تكون مجهزة بأنظمة تكشف المطلوبين خلال سيرها في الشارع.

وقال "البسامي" في كلمة خلال فعاليات الملتقى العالمي الـ22 لأبحاث الحج والعمرة، اليوم، إن الدوريات الأمنية في شراكة مع شركة "علم"، لتوفير عدد كبير من الأنظمة التقنية في الدورية، بحيث تكون الدورية مزودة بجميع متطلبات العمل الأمني.

وأضاف: "باستخدام هذه التقنيات، ممكن الدورية تكتشف بعض المطلوبين في الشارع، وتحلل جميع البيانات، خلال سير الدورية في الشارع".

وعن موعد تطبيق هذه التقنية، قال مدير الأمن العام: "إن شاء الله نطلقها قريباً، احتمال قبل موسم الحج".