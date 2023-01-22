50 قرارًا تطويريًا في #شؤون_الحرمين

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، 50 قرارًا تطويريًا في الرئاسة العامة.

وياتي ذلك القرار انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير الأعمال وتجويدها واستثمار قدرات موظفيها المميزين ومنسوبيها المؤهلين من ذوي الكفاءة والقدرة، والارتقاء بمنظومة الخدمات وتطوير العمل المؤسسي وإمدادها بالكفاءات والطاقات، والاهتمام بالقيادات العليا من الكفاءات المؤهلة إدارياً وعلمياً ممن يحملون رسالة هذا الدين في وسطيته واعتداله، واستقطاب الكفاءات المتميزة، وإتاحة الفرص لشباب الرئاسة المفعم بالنشاط والحيوية.