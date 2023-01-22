مسام ينزع 1045 لغمًا في #اليمن خلال أسبوع

نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1.045 لغمًا خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2023، زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 15 لغمًا مضادًا للأفراد، و131 لغمًا مضادًا للدبابات، و896 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة واحدة.ونزع فريق "مسام" 62 لغمًا مضادًا للدبابات و240 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، و14 ذخيرة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وفي محافظة الحديدة نزع الفريق لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية الخوخة، و20 لغمًا مضادًا للدبابات و70 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس.

وفي محافظة شبوة تمكَّن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية رغوان، ولغمين مضادين للأفراد و12 لغمًا مضادًا للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية عين، ولغمين مضادين للأفراد في مديرية عسيلان.

كما تمكَّن الفريق في محافظة تعز من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوازعية، و11 لغمًا مضادًا للدبابات و256 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و10 ألغام مضادة للأفراد و25 لغمًا مضادًا للدبابات و309 ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ذباب.

ليصبح بذلك عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر يناير 3.534 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 383 ألفًا و 139 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.