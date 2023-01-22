طبيب يكشف عن مفاجأة بشأن تأثير شرب الماء على #الكحة (فيديو) #عاجل

شدد الدكتور فؤاد سندي، طبيب الأسرة والباحث في الشأن الصحي، على أهمية شرب الماء بانتظام في فصل الشتاء، باعتباره علاجاً لكافة أمراض الجهاز التنفسي مثل الرشح والإنفلونزا.

وقال "سندي" خلال استضافته في "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، إنه يُفضل للشخص البالغ شرب من 1.5 لـ2 لتر في اليوم.

وأضاف: "فصل الشتاء يتسبب في إصابة الأشخاص بأحد أهم الأمراض انتشاراً في هذا الموسم، وهو الرشح والإنفلونزا، والماء يعتبر أحد أهم أشكال العلاج لكافة أمراض الجهاز التنفسي، خاصة الكحة".

وأوضح أن الماء يساعد في علاج الكحة عن طريق ترطيب الجهاز التنفسي وإذابة البلغم.