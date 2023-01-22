مدير #الأمن_العام: نحلل ما يُكتب على شبكات التواصل الاجتماعي وربطه مع منصات القيادة (فيديو) #عاجل

كشف مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، أنه سيتم إطلاق منصة "سواهر" للتعرف على الأشخاص والمركبات خلال الفترة المقبلة.

وقال "البسامي" في كلمة خلال فعاليات الملتقى العلمي الـ22 لأبحاث الحج والعمرة، اليوم، إنه سيتم إطلاق منصة "سواهر" بالتنسيق مع "سدايا"، والتي تتيح لنا العديد من المزايا خلال الفترة المقبلة، مثل التعرف على الأشخاص والمركبات، بما يحقق مفهوم المدن الآمنة بشكل كبير جداً.

وأضاف: "نحلل ما يُكتب على شبكات التواصل الاجتماعي، وسنربطها مع منصات القيادة والتحكم الذكية".