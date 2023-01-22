رونالدو يقود هجوم #النصر أمام #الاتفاق

أعلن الفرنسي رودي جارسيا مدرب فريق النصر تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة نظيره الاتفاق مساء اليوم الأحد على ملعب مرسول بارك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري السعودي.

وشهد التشكيل الأساسي للنصر الظهور الرسمي الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثًا إلى صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء تشكيل النصر الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالإله العمري - عبدالله مادو - علي لاجامي.

خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم - عبدالله الخيبري - عبدالرحمن غريب.

خط الهجوم: تاليسكا - مارتينيز - كريستيانو رونالدو.

يدخل النصر المباراة محتلًا وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 30 نقطة بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 16 نقطة.