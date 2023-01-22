الهلال يهزم #أبها بثنائية في #الدوري_السعودي

حقق فريق الهلال، الفوز أمام نظيره أبها، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تقدم الكوري جانغ هيون، بالهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 21، ثم تعادل أبها عن طريق لاعبه عبد الفتاح آدم، بالدقيقة 29، قبل أن يُعيد سالم الدوسري التقدم للزعيم مرة أخرى بالدقيقة 54 من علامة الجزاء.

وعزز المالي موسى ماريغا، التقدم لصالح الهلال، مسجلا الهدف الثالث بالدقيقة 97، قبل أن يتم إلغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو، ليحقق الزعيم الفوز ونقاط المباراة الـ3، على حساب ضيفه أبها.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة في منطقة وسط الملعب، لكن الهلال كان الأكثر خطورة وشراسة ونجح في الفوز وحصد نقاط المباراة الـ3 لصالحه.

وبتلك النتيجة، يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 19 في المركز السابع.