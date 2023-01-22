“التأمينات” توضح آلية تسجيل غير السعوديين #عاجل

الجدير بالذكر أن التأمينات الاجتماعية وفرت حزمة متطورة من الخدمات الإلكترونية مكنت العملاء من أصحاب عمل ومشتركين ومتقاعدين من تنفيذ كافة الخدمات عبر قنوات الخدمة الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة، كالموقع الإلكتروني، و"المحادثة الفورية "وخدمة "الزيارة الافتراضية"، والتي تمّكن العميل من مقابلة ممثل خدمة العملاء والتواصل معه افتراضياً ورفع الطلبات والمستندات وإنجاز معاملته إلكترونياً في بيئة رقمية متطورة وبأعلى معايير الأمان والموثوقية.